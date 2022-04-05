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ناسا: "يوم القيامة"سيغرق مدينة الأسكندرية بمصر تماما! + فيديو

الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشف علماء في وكالة "ناسا" الفضائية ومراكز بحوث علوم الجليد والمناطق القطبية قد شهد انهيار جرف جليدي بحجم العاصمة الإيطالية روما، في منطقة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية جراء ارتفاع قياسي في الحرارة خلال الأيام الماضية.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وهو ما يجدد وفقا للخبراء الحديث عن مخاوف ذوبان جرف "ثواتيس" الجليدي الذي يفوق حجمه 100 ضعف ولاية فلوريدا، ويوصف بأنه "جليد يوم القيامة"، إذ يتوقع أن يتسبب ذوبانه في ارتفاع مستويات سطح البحار عالميًا بما يزيد عن نصف متر.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تحدث منذ شهور حول إمكانية اختفاء مدن كاملة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر قائلا: "نهاية العالم أصبحت قريبة وعملية ضخ الكربون في الهواء متسارعة، وهناك مدن قد تختفي تماما في حال ارتفعت حرارة الأرض 4 درجة مئوية إضافية، منها مدينة الإسكندرية التى ستذهب تحت البحر".

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