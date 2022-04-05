توقيف مطلقي النار في مدينة طرابلس شمال لبنان وضبط أسلحة

العالم- لبنان

وأضاف البيان"على الفور تدخلت قوة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات وعمدت إلى ملاحقة مطلقي النار كما دهمت عدة منازل وتمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، وتم ضبط أقنعة واقية من الغاز، وتستمر المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

وجاء في البيان "كذلك نفذت دورية من الجيش والمديرية المذكورة عمليات دهم منازل عدة في منطقة أبي سمرا حيث ضبطت بنادق نوع كلانشنكوف عدد 6 إضافة إلى مماشط وذخائر وجعباً عائدة لها وأجهزة لاسلكية وأصفاد و

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".