شاهد..صحفية سودانية ترشق قياديا سياسيا بالحذاء

العالم - السودان

وطلبت الصحافية صفاء الفحل إذناً لطرح سؤال على قادة تحالف الميثاق الوطني، المؤيد لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وحينما وقفت أمام المنصة المخصصة لطرح الأسئلة، أوضحت أنها لا تريد طرح سؤال، وإنها فقط لديها رسالة من الشعب السوداني للقيادي في التحالف "التوم هجو".

وسرعان ما بادرت بخلع حذائها وتوجيهه مباشرة لوجه هجو الموجود على المنصة الرئيسية.

غير أن الحذاء لم يصب هجو بعدما أفلح جالس آخر على المنصة في صده والإمساك به.

وأظهر مقطع الفيديو التفاف عدد من رجال الأمن والموظفيين حول الصحافية واقتيادها إلى خارج قاعة المؤتمر الصحافي، كما جرى تداول أنباء عن اقتيادها لأحد أقسام الشرطة واحتجازها هناك.