تونس تستدعي سفير تركيا احتجاجا علي تصريحات أردوغان بشأن حل البرلمان

العالم - تونس

ورفضت وزارة الخارجية التونسية، مساء أمس الثلاثاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قرار حل البرلمان التونسي، معتبرة ذلك تدخلاً غير مقبول.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن تصريح أردوغان يتعارض تمامًا مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.



وأضافت أن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية، وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون، والتضامن، والتشاور، والثقة المتبادلة، فإنها أيضًا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها، وخيارات شعبها، أو التشكيك بمسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.