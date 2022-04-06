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شاهد.. إقتحام "لابيد" للأقصى لن يغُمد سيف القدس

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الأحد، منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وتأتي جولة لابيد الاستفزازية بعد ثلاثة أيام من اقتحام المتطرف عضو الكنيست إيتمار بن غفير، على رأس مجموعة من المستوطنين، المسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واثارت زيارة لابيد إلى المسجد الأقصى غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب علي حيدر حول هذا الموضوع مغردا: "في تحد لمشاعر كافة المسلمين الصائمين وفي شهر رمضان المبارك، وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي "يائير لابيد" يقتحم منطقة باب العامود".

وجاء في حساب" لجنة القدس القسم النسائي": "تسعة عشر إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال في باب العامود نقلت اربعة منها للمستشفيات، اقتحام لابيد لباب العامود، وإطلاق الرصاص على شعبنا في القدس تصعيد خطير؛ وقد أخذ الشعب الفلسطيني العهد على أن يحمي القدس بقوة".

وغرد مؤمن عزيز على هذا الموضوع كاتبا: "اقتحام لبيد لمنطقة باب العامود اعتداء صارخ على حقِنا الثابت في أرضِنا ومقدساتِنا وقيادة العدو تتحمل المسؤولية عن نتائج هذه الأفعال الاستفزازية. ولن يغُمد سيف القدس الذي شرع للدفاع عن مقدساتنا الإسلامية، ومعركتنا للحفاظ عن المقدسات ما زالت حاضرة في الميدان".

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هاشتاغ.. شاهد.. إقتحام "لابيد" للأقصى لن يغُمد سيف القدس

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