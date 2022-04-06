6 جرحی في انفجار بأكبر مسجد في عاصمة افغانستان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الانفجار، وقع بعد انفجار قنبلة يدوية، اعلن المتحدث باسم شرطة كابول إلقاء القبض عليه.

وتوقعت السلطات الافغانية ان تتجاوز حصيلة الإصابات 6 أشخاص.

ووقع الهجوم في مسجد "بل خشتي"، الذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأکد مراسل قناة العالم ان القاء قنابل يدوية والهروب من موقع الانفجار، تعتبر طريقة جديدة يستخدمها الارهابيون في افغانستان.