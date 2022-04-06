الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
١١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

6 جرحی في انفجار بأكبر مسجد في عاصمة افغانستان

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد ضحايا انفجار بمسجد "بل خشتي" في العاصمة الأفغانية، الی 6 أشخاص.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الانفجار، وقع بعد انفجار قنبلة يدوية، اعلن المتحدث باسم شرطة كابول إلقاء القبض عليه.

وتوقعت السلطات الافغانية ان تتجاوز حصيلة الإصابات 6 أشخاص.

ووقع الهجوم في مسجد "بل خشتي"، الذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء وجود المصلين.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأکد مراسل قناة العالم ان القاء قنابل يدوية والهروب من موقع الانفجار، تعتبر طريقة جديدة يستخدمها الارهابيون في افغانستان.

روابط ذات صلة

شاهد.. انفجار اثناء اداء صلاة الظهر داخل مسجد وسط العاصمة كابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. 6 جرحی في انفجار بأكبر مسجد في عاصمة افغانستان

الصحة الإيرانية تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا

الفراغ القانوني في العراق والسيناريوهات المقبلة

الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة المنتظرة

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع جبهة النصرة بريف إدلب

تعرف على فوائد غير متوقعة لنبتة الشومر