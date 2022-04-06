بيسكوف: انسحابنا من منطقة كييف هي بادرة حسن نية

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وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إل.سي.آي" التلفزيونية الفرنسية ردا على سؤال في هذا الصدد "لا، هذا ليس صحيحا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا مهتمة بموافقة فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات الروسية الأوكرانية، ومن خلال المفاوضات تريد موسكو إنهاء العملية العسكرية.

ووصف بيسكوف انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف ببادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات جادة.

وقال بيسكوف "من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواتنا بمغادرة منطقة كييف".