عشرات الحافلات تقل آلاف النازحين الاوكرانيين من ماريوبول وبردياسك

خاص بالعالم

وهذا المرآب التابع لمركز تجاري كبير أصبح مركز إيواء في زابوريجيا جنوب البلاد ومحطة لاستقبال وعبور النازحين من ماريوبول الذين يأتون لتناول الطعام وأخذ الملابس والأدوية وحتّى الألعاب بانتظار حافلات تقلّهم إلى مناطق اكثر امناً.

وقالت أنغيلا بيرغ نازحة من ماريوبول: "لم يسمحوا لنا بأخذ مقتنياتنا قبل أن تحترق، لا أمتعة ولا مستندات، حتّى الملابس التي أرتديها حصلت عليها من متطوّعين في مركز إيواء".

وقال إيفان كوسيان نازح من ماريوبول: "في بنايتنا، شبّت النيران في ثلاثة مداخل واستغرق الأمر ما بين 10 ساعات و12 ساعة للوصول إلى هذا المركز هنا".

اكثر من من اربعة آلاف شخص تمكنوا في اليومين الماضيين من الفرار من مدينتي ماريوبول وبرديانسك المحاصرتين في حافلات وسيارات خاصة بمساعدة منظمات انسانية، وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن نحو مئة وستين ألف شخص لا يزالون عالقين في ماريوبول.

وتجري عمليات إجلاء المدنيين بشكل تدريجي بعدما كانت مستحيلة مدى أسابيع. وفيما عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، اعلنت السلطات الأوكرانية أنها تمكنّت من إنقاذ اكثر من ستة آلاف شخص محاصر، مشيرة الى دخول عشرات حافلات الإجلاء إلى مدينة زابوريجيا.