موقف تركي يثير ضجة في تونس.. ماذا قال اردوغان؟

خاص بالعالم

قال الرئيس قيس سعيد ان تونس ليست ايالة تابعة لاية جهة اجنبية وان شعبها وحده من يقرر مصيره.

وكان الرئيس التركي قد وصف حل البرلمان التونسي بالضربة الموجعة للديمقراطية.

وفيما تداولت صفحات إلكترونية دعوة للتدخل التركي المباشر لاستعادة البرلمان، دعا حزب التحالف من أجل تونس إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة تجاه الموقف التركي.

قيادات من حركة النهضة قالت إن المواقف الأمريكية والأوروبية كانت أكثر حدة من الموقف التركي، معتبرة تصريح الرئيس التركي تعبيراً حراً عن الرأي.

يقول محللون ان الوضع السياسي في تونس حاليا فتح الباب أمام تدخل القوى الأجنبية، واصفين الموقف الرسمي التونسي بغير المتوازن.

كلما تعقدت الأوضاع أكثر ضعفت قدرة الدولة على السيطرة عليها، وضع يتطلب حنكة دبلوماسية فائقة للتعامل معه.