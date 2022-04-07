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قمع الاحتجاجات في السودان ومقتل متظاهر

قمع الاحتجاجات في السودان ومقتل متظاهر
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قامت قوات الشرطة السودانية بقمع الاحتجاجات في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم ما أدى إلى مقتل متظاهر.

العالم - السودان

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان مساء الأربعاء إن "الطيّب عبد الوهاب 19 عاما قُتل إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات الشرطة خلال قمعها تظاهرة في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم".

وأضافت اللجنة أن حصيلة ضحايا التظاهرات ارتفعت إلى 94 قتيلا منذ إجراءات عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

يذكر أنه منذ أن نفذ الانقلاب العسكري العام الماضي وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة سيطرة العسكريين على حكم البلاد.

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