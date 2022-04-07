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ايران وروسيا تعقدان ندوة تجارية مشتركة

ايران وروسيا تعقدان ندوة تجارية مشتركة
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الخميس الندوة التجارية الإيرانية الروسية بحضور ممثلي أكثر من 350 شركة إيرانية وروسية في قاعة المؤتمرات بغرفة التجارة والصناعة الروسية.

العالم- ايران

والقى كل من سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو كاظم جلالي ومدير عام منظمة تنمية التجارة علي رضا بيمان باك ورئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا سيرغي كاثرين الكلمة في الندوة حول إمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا خاصة في الظروف الراهنة.

وعقد ممثلو 70 شركة إيرانية و300 شركة روسية في 9 قطاعات مختلفة بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية وغيرها اجتماعات عمل مشتركة على هامش الندوة.

ووصل وفد ايراني كبير من الناشطين الاقتصاديين بمن فيهم 53 شخصا من القطاع الخاص الى روسيا للمشاركة في الندوة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.

ويكون الوفد المذكور من الناشطين في مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها الصناعات الغذائية وتربية الأحياء المائية وصناعة انتاج الحقائب والأحذية والملابس والمعدات الطبية والأدوية والأكاديميين.

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