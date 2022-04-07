قبلان: لا يمكن أبداً السكوت عن حالة الإستهتار والفوضى

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وأوضح قبلان، أن "الكارثة اليوم تطال الرغيف والطحين والتموين بخلفية فشل سياسي ونفوذ تجاري أسوأ من غزوات هولاكو، فضلاً عن تقصير السلطة بخصوص التنسيق القضائي فيما خصّ ملف المطاحن وتقدير حجم الأزمة ولعبة النفوذ التجاري".

وشدد قبلان على أن "المطلوب دولة قادرة على نبش مقبرة المصرف المركزي، وجرّ مافيات المصارف والأسواق إلى المحاكم وقلب الطاولة على الفساد التجاري والسياسي، وبصراحة أكثر البلد بالمرحلة المقبلة بحاجة ماسة لتعديل القانون التأسيسي للدولة لنسف دولة الطائفية وتكريس دولة المواطنة ومؤسساتها".