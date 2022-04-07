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قبلان: لا يمكن أبداً السكوت عن حالة الإستهتار والفوضى

قبلان: لا يمكن أبداً السكوت عن حالة الإستهتار والفوضى
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، أنه لا يمكن أبداً السكوت عن حالة الإستهتار والفوضى والتسيّب التي تضرب لبنان والناس ولقمة عيشهم وحق استشفائهم ودوائهم، فيما القرار السياسي معدوم ومهووس بالتصاريح العجائبية وسط دولة قديمة وبالية ومترهلة.

العالم - لبنان

وأوضح قبلان، أن "الكارثة اليوم تطال الرغيف والطحين والتموين بخلفية فشل سياسي ونفوذ تجاري أسوأ من غزوات هولاكو، فضلاً عن تقصير السلطة بخصوص التنسيق القضائي فيما خصّ ملف المطاحن وتقدير حجم الأزمة ولعبة النفوذ التجاري".

وشدد قبلان على أن "المطلوب دولة قادرة على نبش مقبرة المصرف المركزي، وجرّ مافيات المصارف والأسواق إلى المحاكم وقلب الطاولة على الفساد التجاري والسياسي، وبصراحة أكثر البلد بالمرحلة المقبلة بحاجة ماسة لتعديل القانون التأسيسي للدولة لنسف دولة الطائفية وتكريس دولة المواطنة ومؤسساتها".

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