ماذا بعد دخول العراق في الفراغ الدستوري؟‎‎

العالم - عراق

ويعيش العراق حاليا وبعد ثلاث محاولات فاشلة، حالة من الفراغ الدستوري.

وحسب "السومرية نيوز"، فان مهلة غير دستورية "باعتراف رئيس مجلس القضاء الاعلى"، بدأ يعيشها العراق بدءا منذ السادس من الشهر الجاري..عقب انقضاء المدة التي انتهى معها التصويت على رئيس الجمهورية.



وتتوقع اطراف مراقبة انتهاء الازمة قبيل انتهاء مبادرة السيد مقتدى الصدر، وان الامر سيحل بتوافق الاقطاب المتنازعة على المنصبين الرئيسين.

وكان النائب جواد البولاني قداعتبر في وقت سابق من شهر فبراير الماضي أن خلاف رؤساء الاحزاب اوصل العراق للفراغ الدستوري.

وقال البولاني في بيان إن "خلاف رؤساء الاحزاب اوصلنا للفراغ الدستوري، الذي يستلزم تدخل القضاء، بشأن منصب الرئيس وصلاحياته وانتخاب بديل".