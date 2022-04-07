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بالفيديو..الإحتلال يعتدي على فتى قاصر وسط فلسطين المحتلة

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على فتى قاصر من مدينة الطيبة (وسط فلسطين المحتلة عام 1948)، ما تسبب له بإصابات "متوسطة الخطورة".

العالم - فلسطين

ونشر موقع "عرب 48" (المختص بأخبار فلسطينيي 48" فيديو يظهر فيه اعتداء ثمانية من شرطة الاحتلال، بالضرب المبرّح على الفتى، رياض زياد اقعيق، بعد أن "طرحوه أرضا، وضربوه بقوة على رأسه عدة مرات".

وأشار الموقع، أنه وبعد الاعتداء على الفتى "اقعيق"، اقتادته شرطة الاحتلال إلى محطة الشرطة في "الطيبة"، للتحقيق معه بدعوى "الاعتداء على شرطي"، ثم نقلته إلى مستشفى "لينيادو" في "نتانيا" (وسط) لتلقي العلاج، وهو يعاني من إصابات في الرأس والظهر.

وقال والد الفتى، زياد اقعيق: إن "عناصر الشرطة تدعي أن نجله هاجم شرطيا وتسبب له بإصابة، في شارع محمود درويش، بالقرب من منزله في مدينة الطيبة".

وتابع: "نجلي كان أمام البيت، ولم يقترف ذنبا، وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة، ولقد انهالوا عليه بالضرب دون أن يحرك ساكنا"، وفق ما نقل موقع "عرب 48".

وشدد على أن "جميع ادعاءاتهم كاذبة وواهية، فكيف لقاصر أن يهاجم عشرة عناصر شرطة وحده؟"، مؤكدا استمراره قضائيا حتى معاقبة عناصر الشرطة المعتدية.

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