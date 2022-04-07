موسكو: قرار الأمم المتحدة غير قانوني

العالم ـ أوروبا

أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان غينادي غاتيلوف، أن روسيا قررت الانسحاب مسبقاً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.

وأضاف غاتيلوف في بيان له بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار أميركي أوروبي بطرد روسيا من مجلس حقوق الانسان أن "القرار الأميركي الذي تم تببنيه من الجمعية العامة خطوة غير قانونية وذات دوافع سياسية والغرض الوحيد منها هو ممارسة الضغط على دولة ذات سيادة تنتهج سياسة داخلية وخارجية مستقلة".

وأكد غاتيلوف أن "ما حصل أمر كارثي لنظام العلاقات الدولية وهو نابع من الأولويات الجيوسياسية للغرب الذي لا يتخلى عن محاولات إخضاع مختلف المجالات للتفاعل بين الدول على الساحة الدولية، أولئك الذين لا يتفقون مع نهجهم، كما يراه الغربيون يجب معاقبتهم".

وتابع غاتيلوف: "أود أن أسأل من هم هؤلاء القضاة؟ لا تزال واشنطن التي تتفاخر بأدوارها القيادية المفترضة في تعزيز حقوق الإنسان، دخيلة من حيث عدد الالتزامات الدولية في هذا المجال".

وقال غاتيلوف إنه "على سبيل المثال، الولايات المتحدة طرف في 5 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان فقط، والاتفاقيات التي وقعوا عليها بشأن حقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الأساسي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يتم التصديق عليها بعد".

وأشار غاتيلوف إلى أن "بلدنا على العكس من ذلك، مشارك نشط في 9 اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، والصين 8 اتفاقيات، وإيران التي تنتقدها الولايات المتحدة باستمرار تشارك في 6".

كما قال إنّ "واشنطن أصبحت زعيمة حقيقية فقط من حيث عدد الإجراءات القسرية الأحادية التي فرضتها ضد دول مختلفة، وغير القانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وكذلك من حيث عدد الضحايا المدنيين التي نتجت عن ذلك".

ووفق غاتيلوف فإن "أحداث اليوم في المجلس والتي نتجت عن الخط الوقح وغير المبدئي للدول الغربية، والتي لا تستهزئ بالابتزاز الصارخ للوفود الأخرى لتحقيق أهدافها، وتشوه سمعة مجلس حقوق الإنسان، وتلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسمعتها، وتقوض مصداقيتها، هذا الوضع يمنعنا من الاستمرار في أن نكون جزءاً من هذه الآلية الدولية".

كما أكّد أنّ القرار الروسي بإنهاء العضوية في مجلس حقوق الإنسان مقدماً ليس انسحاباً من التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وقال إنه "مع مراعاة أهمية هذه المسألة، نعتزم مواصلة مساهمتنا في تعزيز الحوار البناء بشأن حقوق الإنسان، وإشراك جميع الأطراف المهتمة في عملية الصياغة الجماعية واعتماد القرارات التي تلبي مصالح جميع الدول".