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عودة سفير ما يسمى "المجلس الرئاسي" اليمني إلى لبنان

عودة سفير ما يسمى
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي" اليمني عودة سفيره إلى لبنان، وذلك بعد أشهر من استدعائه على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

العالم - اليمن

هذا وأعلنت السعوديةُ والكويت عودةَ سفرائِها إلى لبنان في مؤشرٍ على تحسنِ العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوى لها العامَ الماضي عندما سحبت المملكة ودول عربية أخرى السفراء.

وادعت الخارجية السعودية أن سفيرها عاد استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وشدد البيان السعودي على أهمية عودة لبنان إلى ما أسمته عمقَه العربي. كما أصدرت الخارجية الكويتية بيانا مماثلا. وقال مكتب ميقاتي إن سفير الكويت سيعود قبل نهاية الأسبوع. و رحب بالخطوة، مضيفا أن لبنان يفخر بانتمائِه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع الدول العربية في الخليج الفارسي ، واصفاً إياها بأنها كانت وستبقى السندَ والعَضُد.

وكانت كل من السعودية والبحرين والكويت قد سحبت سفرائها من بيروت في أكتوبر الماضي، وطلبت من سفيري لبنان لديها، والقائم بالأعمال (اللبناني لدى الكويت)، بمغادرة أراضيها، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.

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عودة سفير ما يسمى "المجلس الرئاسي" اليمني إلى لبنان

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