شاهد..تصاعد الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا

العالم - خاص بالعالم

القواعد العسكرية الامريكية في المنطقة عادت لتكون هدفا للصواريخ والطائرات المسيرة وفي أحدث هجومين تعرضت قاعدة عين الاسد غربي العراق لهجوم مزدوج بصاروخين وطائرتين مسيرتين.

مصادر أمنية عراقية وفي ساعة مبكرة من يوم الجمعة، أكدت إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية، تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا قرب القاعدة من جهتها الشرقية، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار، وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات.

وفي هجوم ثان وعلى الطرف الاخر من الحدود العراقية في الاراضي السورية أصيب أربعة عسكريين أميركيين في هجوم على القرية الخضراء قرب دير الزور، في إشارة إلى القاعدة العسكرية الامريكية بحقل العمر النفطي في سورية.

واثر الهجوم أعلنت واشنطن انه يتم حاليا تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات، لافتة إلى أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو ثلاثة أشهر.

وبحسب المرصد السوري المعارض، فقد دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق على الضفة الأخرى للنهر.

وتأتي هذه الهجمات، بعد استهداف تعرضت له الخميس أرتال دعم لوجستي تابعة للتحالف الامريكي في العراق.

وتتعرض المصالح الاميركية في العراق خاصة ارتالها اللوجستية في المحافظات الوسطى والجنوبية من حين لاخر الى هجمات حيث تطالب جماعات المقاومة العراقية بخروج القوات الاميركية المحتلة من البلاد.

