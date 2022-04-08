شاهد..في اول جمعة من شهر رمضان ..الإحتلال يطوق الاقصى بالحواجز

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في رأم الله، بان ان الحواجز كانت باتجاهين، الاتجاه الاول في محيط مدينة القدس المحتلة وتحديدا الحاجزين الرئيسيين الذان يوصلان الى البلدة المقدسة، حاجز قنديا العسكري وحاجز بيت لحم.

واضاف، ان الاحتلال سمح بمرور النساء، وغالبية الرجال تم منعهم من الوصول الى المدينة المقدسة على الرغم من ان سلطلات الاحتلال الاسرائيلية قالت في وقت سابق بانها ستسمح لمن تجاوز عمرهم الـ50 عاما بالمرور من الحواجز من اجل ادات صلاة الجمعة، لكن اليوم تفاجأ المصلون بانه حتى من تجاوز الـ70 عاما، لم يسمح لهم بالمرور الى مدينة القدس.

واضح مراسلنا ان الدائرة الأمنية الاخرى في مدينة القدس كانت حول البلدة القديمة.

واشار مراسل العالم، ان الجيش الاحتلال الاسرائيلي نشر تقريبا الـ2000 جندي حرس حدود وشرطي في كل محيط وشوارع البلدة القديمة وحتى على ابواب الحرم القدسي الشريف.

وتابع: مئات جنود حرس الحدود كانوا يقفون على الابواب المؤدية الى الحرم وكانوا يدققون باوراق كل شخص يريد المرور الى القدس الشريف.

وقال مراسلنا، إن الاحتلال منذ يوم امس اعلن رسميا عن منع عدد كبير من المقدسيين الذين تدعي سلطات الاحتلال بانهم ناشطون من الصلاة داخل مسجد الاقصى الشريف.

هذا وادى عشرات الالاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الاقصى رغم القيود المشددة التي وضعتها قوات الاحتلال امام المصلين.



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