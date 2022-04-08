شاهد.. بهذه الهتافات انطلقت مسيرة "جمعة إسناد جنين"

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بقلوب صادقة وحناجر غاضبة حلقت هذه الكلمات من غزة المحاصرة الى مخيم جنين حيث خرجت جماهير حركة الجهاد الاسلامي من خمسة وثلاثين مسجدا على امتداد قطاع غزة في مسيرات متفرقة أطلقت عليها "جمعة اسناد جنين".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح: "العمليات ستستمر مادام الاحتلال يواصل جرائمة ضد ابناء الشعبنا، واننا نقول دائما اننا استطعنا ان نوحد الجبهات، قطاع غزة لن يقف مكتوف الايدي امام هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ضد اهلنا في الضفة الغربية وفي القدس او حتى في الـ48".

وقال عضو في حركة الجهاد الاسلامي خميس الهيثم: "حركة الجهاد الاسلامي اليوم في الوقفة تؤكد من جديد ان شعبنا الفلسطيني شعب حي لايمكن له ان ينكسر جراء ضربات المحتل المجرم، ومقاومة الاحتلال ستمتد حتى تطال كل ارضنا الفلسطينية باذن الله تعالى".

غزة التي تعيش ذكرى معركة سيف القدس جددت البيعة للأرض الفلسطينية حيث اكدت حركة الجهاد الاسلامي على ان السلاح سيبقى مشرعا كالطوفان في وجه الاحتلال.

وقال الكاتب والمفكر الإسلامي رامز الحلبي: "ماقام به المقاتل الفلسطيني رعد حازم، اراد ان يقول للعالم كله بان كل السدود والحدود لن تقف امام الفلسطيني المقاوم،ويقول من خلال دمه الطاهر لكل المطبيعين بانكم لن تحموا انفسكم بالكيان الصهيوني لانه اوهن من بيت العنكبوت".

ونمر أرشي وهو مشارك في مسيرات جمعة اسناد جنين: "ثورة اهلنا في جنين مستمرة ومقاومتنا ايضا مستمرة في قطاع غزة وفي كل المدن المحتلة، رسالتنا اليوم ان الشعب الفلسطيني شعب يريد الحياة وصاحب حق وان المقاومة حاضرة وموجودة في كل زمان ومكان".

المقاومون في فتح وحماس والجهاد وكافة الفصائل تلتحم الان في خندق واحد اكدت فيه من خلال عملياتها ان المقاومة المسلحة وحدها طريق التحرير.

من غزة الى جنين رسم المناضلون طريق عزتهم برعد زلزل كيان الاحتلال وسقط على رؤوسهم كحد السيف، فالوحدة التي فشل فيها السياسيون حققتها بنادق المقاومة.

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