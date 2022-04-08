الشهيد رعد يولد من جديد..!

العالم - فلسطين

وقال الشاب نمر لحلوح من بلدة عرابة، إنه قرر تسميه مولوده بهذا الاسم تيمنًا بالشهيد رعد الذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل فلسطيني وليبقى اسمه خالدًا في التاريخ.

واستشهد الفدائي الفلسطيني رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب خلال اشتباك مسلح في مدينة يافا، بعد ساعات من المطاردة الحثيثة، إثر عملية فدائية نفذها أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة 14 آخرين.

ووفق الإذاعة العبرية؛ فإن عناصر في جهاز "الشاباك" تعرفوا على الفدائي الفلسطيني قرب أحد مساجد المدينة، وطلبوا منه تسليم نفسه، إلا أنه فتح النار صوبهم ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح واستشهاده على الفور.