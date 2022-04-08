العالم - نبض السوشيال

واستُشهد الفدائي رعد فتحي حازم (29 عاماً)، من مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، إثر خروجه من المسجد في مدينة يافا، بعدما أدى صلاة الفجر جماعة واشتبك مع قوات خاصة إسرائيلية طلبت منه تسليم نفسه لدى خروجه، فأبى إلا أن يطلق ما تبقى له من رصاصات، قبل ارتقائه شهيداً.

واتى هذا بعد ساعات من بحث أكثر من ألف عنصر شرطة، وجنود هيئة الأركان العامة (سييرت متكال)، ووحدة «مكافحة الإرهاب»، والوحدة الشرطية الخاصة (يمام)، وجهاز «الشاباك»، ووحدة «شييتت 13»، ووحدة «شلداج»، عنه. فبعد تنفيذه عملية إطلاق نار في شارع «ديزينغوف» في تل أبيب، وقتله إسرائيليَّين اثنين على الأقل واصابة 15 آخرين بينهم خمسة في حال الخطر، أُعلن عن وقفٍ تام لخطوط النقل العام في مدينة تل أبيب، فيما نصبت شرطة العدوّ عدداً من الحواجز لتفتيش السيارات، والخارجين من المدينة.

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب التي أرعبت الكيان الاسرائيلي وأسقطت كل الأوهام والمراهنات بان الشعب الفلسطيني بات وحيدا ويتيما، وانه سيخضع لمشاريع تصفية قضيته، بعد ان تخلت غالبية الأنظمة العربية عنه، التي جرمته واندفعت للتحالف مع العدو محاولة طمس معالم الجريمة بحق شعب عربي يعاني من الاحتلال وممارساته الدموية اليومية.

ووصلت وسوم #رعد_فلسطين و#رعد_حازم و#عملية_ديزنغوف و#عملية_تل_ابيب الى الترند في فلسطين ودول عربية وبارك الناشطون لاعملية واعتبروها في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ووحشيته في حق الشعب الفلسطيني المظلوم وتصعيده ضد الفلسطينيين في شهر رمضان وضد القدس والمسجد الأقصى.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لكلمة والد الشهيد رعد منفذ عملية تل أبيب، الذي نعى ولده الشهيد بكلمات مؤثرة وقال في كلمة لجموع الفلسطينيين الذين وصلوا إلى بيته في مخيّم جنين لتهنئته باستشهاد نجله، معلناً «أمامهم وأمام الله، إنه راضٍ عمّا فعله ابنه، سائلاً أن يتقبّله الله شهيداً». فيما تحدّث في شريط فيديو عن نجله «الذي كان خلوقاً وطيباً وباراً بوالديه، محباً وخدوماً للجميع». وذكر أن «آخر لقاء مع رعد كان قبل أيام على مائدة الإفطار».

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"أحمد عبد العزيز" علق على كلمة والد الشهيد قائلا:

ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. آية في الثبات.. نِعم الأب المربي، ونِعم الابن البطل الشهيد.. #رعد_حازم #رعد_فلسطين

"عبد من عباد الله" غرد قائلا:

بعد ليلة كاملة خلت فيها شوارع #تل_أبيب من المارة، وباتت قواتهم فيها بشر ليلة، اشتبك معهم #رعد_حازم وارتقى شهيدا، وهذه ردة فعل والده عندما بلغه نبأ استشهاده، بعد العملية الفدائية التي أسفرت عن قتل اثنين، وإصابات بالغة في سبعة آخرين. #رمضان كريم.

"Ibrahim Khadra" قال:

رعدٌ في بلادي .. حازمٌ في الرد على الأعادي .. الرحمة والمغفرة لروحك الطاهرة #رعد_حازم #رعد_فلسطين

"Hammam.obaida" قال:

#رعد_حازم حوّل الاسم إلى فعل.سجد واقترب بذا حياته من أجل حياة من يحب. ولد بعد اتفاقات أوسلو في مخيم جنين ، وظل في المخيم، والصغير سيبقى في المخيم، على العالم أن يفهم إن الأحفاد يعودون إلى أرض الأجداد لا أكثر، ولن يبقوا لاجئين في المخيم.

"علياء أبوتايه الحويطي" قالت:

المقاومة لاتفنى ولاتستحدث من العدم! تتحول فقط من شكل الى آخر،الله اكبر،والعز للمقاومة والمجد للشهداء. #رعد_حازم

"Hossamsalem" قال:

عقدت فعزمت.رعدت بيمينك فزلزلت امنهم وشتت شملهم ..انك حيٌّ وهم زائلون..هنيئا لك الشهادة #رعد_حازم

رسالة لأنظمة التطبيع :

"Hussein Saker" غرد قائلا:

هذه العمليات تقول لأنظمة الإستلام ان من تعولون عليه لحمايتكم هو نفسه لا يستطيع حماية نفسه، وبالتالي أنتم تسندون ظهركم إلى جدار منهار، ما يجعل حساباتكم خائبة ولن ترتد عليكم إلا بالخسران.

"عراب الثورة" نشر كلمة والد الشهيد وخاطب المطبعين قائلا:

انظروا الي والد #رعد_حازم رجوله وبطوله وشهامة وعزة واباء وبمثله ستحرر فلسطين رغم انوف المطبيعين

"محمد نشوان" قال:

يا شهيداً نسج المجد وساماً وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقاً راحلاً يلقي على الدنيا السلاما وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهاداً وانتقاما ثغرك الباسم لحن من إباءٍ صاغ معنى الموت حباً وغراما

"Youssef Medlej" قال:

هكذا قال الأمين . #رعد_حازم

"Ramzi Maalouf" قال:

ما يقوم به أبناء شعبنا في فلـ سطين ضدّ العصابات المحـ تلة دليلٌ على أنّ البطولة المتجذّرة فيهم أقوى من عسكر وامن المُحـ تلّ وأصلب من عديده وأكثر من عتاده. ابنُ الـ 29 سنة، #رعـد_حازم بألف جنديّ مُحـ تلّ. البقاء للأُمّة.