الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تكشف عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي استهدف محطة كراماتورسك

الدفاع الروسية تكشف عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي استهدف محطة كراماتورسك
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي سقط بالقرب من محطة القطار في مدينة كراماتورسك الأوكرانية.

العالم ـ أوروبا

وقالت الوزارة في بيان: "بحسب معطيات مؤكدة، نفذت الضربة فرقة صاروخية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من المنطقة السكنية دوبروبول التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي المدينة".

وأضاف البيان: "يشار إلى أن نظام كييف أطلق صواريخ على المحطة لتعطيل النزوح الجماعي للسكان من المدينة. "لاستخدامهم كـ" درع بشري" للدفاع عن مواقعهم العسكرية. كما يحدث في العديد من المستوطنات الأخرى في أوكرانيا".

هذا ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تصريحات نظام كييف بشأن الهجوم الصاروخي المزعوم على محطة سكة حديد كراماتورسك يوم 8 أبريل/ نيسان.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "كل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف حول "الهجوم الصاروخي" الذي يُزعم أن روسيا نفذته في 8 أبريل، في محطة سكة الحديد في مدينة كراماتورسك تعد استفزازا وغير صحيحة على الإطلاق. في 8 أبريل، لم يكن للقوات المسلحة الروسية أي مهام إطلاق نيران في مدينة كراماتورسك ولم يتم التخطيط لها".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "توتشكا أو"التكتيكية"، التي تم العثور على شظاياها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك ونشرها شهود عيان، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في شرق البلاد يوم الجمعة الى 50 قتيل وأكثر من 100 جريح.

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية تنفي اتهامات كييف باستهداف محطة قطارات في دونيتسك

دونيتسك: 1000 قتيل إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022

دونيتسك: لن نسمح للقوات الأوكرانية المحاصرة في ماريوبول بالخروج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية تكشف عن الجهة التي انطلق منها الصاروخ الذي استهدف محطة كراماتورسك

في اول جمعة من رمضان.. شاهد..رغم حواجز الاحتلال، الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

إعتصام وجع المحاريب - 2012

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-04-2022

الإفطار بـ'سيجارة' وإهمال وجبة السحور.. أخصائيو التغذية يحذرون من عادات صحية خاطئة خلال شهر رمضان

زاخاروفا: الناتو يطيل أمد الصراع في أوكرانيا ويقاتل منذ زمن ضد روسيا بأيدي كييف