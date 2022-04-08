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شاهد..المشهد المرعب لمحطة "كراماتورسك" الأوكرانية

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

تناثرت الجثث وسالت الدماء سالت على الارض في محطة قطارات كراماتورسك بشرق اوكرانيا حيث تم قصف المحطة بصاروخين اثناء إجلاء السكان في منطقةِ دونيتسك.

العالم - خاص بالعالم

في هذا الهجوم سقط العشرات بين القتلى والجرحى، كما تم تدمير 4 سيارات كانت قرب محطة القطارات وشوهد شظايا صاروخ كبير سقطت بمحاذاة المبنى الرئيسي.

وقالت شركةُ السكك الحديدية الحكومية الاوكرانية، ان 3 قطارات تقل من تم إجلاؤهم في المنطقة الخميس توقفت بعد غارة جوية على خط السكك الحديدية.

وفي اعقاب الهجوم اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بارتكاب هذه العملية، وقال ان الروس يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين، وان هذا شر لا حدود له.

وتواصلت الاتهامات الاوكرانية لموسكو بانها تسعى لبث الذعر والخوف عبر قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، حيث قال مسؤولون اوكرانيون ان القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم جديد، وإن موسكو تخطط للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في الجزء الشرقي من أوكرانيا المتاخم لروسيا المعروف باسم دونباس.

في المقابل نفت وزارةُ الدفاع الروسية قصف المحطة مؤكدة أنه لم يكن لديها ايُ هدف في كراماتورسك، وأن جميع التصريحات التي أدلت بها الحكومة الاوكرانية هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق، كما أن الجيش الروسي لم تكن لديه أي مهمات إطلاق نار مقررة في كراماتورسك في الـ8 نيسان/أبريل.
وقالت الوزارة في بيان ان صواريخ توتشكا-يو التي عثر على أجزاء منها قرب محطة القطارات في كراماتورسك ونشر صورها شهود عيان، تُستخدم فقط من القوات الأوكرانية المسلحة.

وكانت كراماتورسك تعرضت لضربات روسية في وقت سابق هذا الأسبوع، وكانت السلطات الروسية قد طلبت من سكان المناطق الشرقية مغادرتها فورا والتوجه غربا تحسبا للعمليات العسكرية.

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