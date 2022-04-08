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'فتح- جنين' تزف منفذ عملية 'تل أبيب' الشهيد رعد حازم

'فتح- جنين' تزف منفذ عملية 'تل أبيب' الشهيد رعد حازم
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

زفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"- إقليم جنين -شمال الضفة الغربية المحتلة-، اليوم الجمعة، منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب"، الشهيد رعد فتحي حازم.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان: إن "الشهيد أربك حسابات الاحتلال الصهيوني الغاشم، وزعزع قلب الكيان الاحتلالي الهش".

وتابعت: "إنه رعد كتائب شهداء الأقصى، صاحبة الرد السريع، والتي إن وعدت أوفت، وإن أقسمت صدقت، وإن قالت فعلت، الوفية لدماء الشهداء، وتضحيات الأسرى، وعذابات شعبنا وتضحياته"، بحسب البيان.

وأكد الحركة أن "العملية الفدائية، رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمعن بشعبنا قتلاً وإعداماً".

وأضافت أن هذا "الإجرام والصمت الدولي وازدواجية معايير المجتمع الدولي، تضع شعبنا في مسار المواجهة الحتمية لا محالة، وليفهم العالم، أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة والعالم، إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكان الشهيد "رعد"، قد تمكن من قتل إسرائيليين اثنين وإصابة 16 آخرين، ستة منهم بجروح خطرة، في عملية إطلاق نار، في شارع "ديزينكوف" بـ"تل أبيب"، مساء أمس الخميس.

وفشلت كل محاولات الاحتلال في الوصول إليه، حتى تمكن، فجر اليوم الجمعة، من تعقبه واغتياله في يافا، في عملية بحث شارك فيها آلاف العناصر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وفق الإعلام العبري.

وهذه العملية هي الرابعة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، والتي أسفرت مجتمِعة عن مقتل 13 "إسرائيلياً"، في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.

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