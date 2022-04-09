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حركة النجباء محذرة الأنظمة المطبعة..

أي خطوة نحو التطبيع مع الاحتلال ستقابلها خطوات من المقاومة

أي خطوة نحو التطبيع مع الاحتلال ستقابلها خطوات من المقاومة
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية الشيخ علي الاسدي المقاومة بأنها نبض القضية الفلسطينية وحذر الأنظمة المطبعة من أن أية خطوة تتخذها لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي ستقابلها خطوات من المقاومة.

العالم-العراق

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس المجلس السياسي للحركة أشاد في تغريدة على تويتر بالعملية البطولية في تل أبيب، معلنا أن المطبعين سيجدون أن أية خطوة من قبلهم نحو الصهاينة وكيانهم الواهن ستقابلها خطوات تثبت لهم أن زوالهم أمر واقع ومسألة وقت ليس إلا.

ووصف الشيخ علي الأسدي العملية البطولية للشهيد رعد جاسم ضد الصهاينة بأنها برهان واضح على حتمية زوال "إسرائيل"، متابعا أن القضية الفلسطينية لا تموت أو يخمد لهيبها بالتقادم وبخيانة المطبعين.

وختم قائلا: أن المقاومة تمثل نبض القضية الفلسطينية وزخمها الذي لا ينضب.

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