مسلسل "الاختيار 3" المصري يواصل الجدل

العالم - مصر

وتصدر وسم "الاختيار 3" منصة "تويتر" بين المؤيدين لأحداث المسلسل والذين يرون أنها نقلت الوقائع بكل صدق ودقة، ومن يراها تغييرا في وقائع التاريخ ورصدا من جانب واحد للأحداث وتشويها لصورة جماعة الإخوان المسلمين.

ويُقدم الجزء الثالث على أساس أنه توثيق لفترة حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، قبل أن ينقلب عليه الجيش، وما أعقب ذلك من تولي رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وعبر جزء من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع أحداث المسلسل مؤكدين أن "الاختيار 3 يرصد حقائق حول فترة من تاريخ مصر".

فيما رأى معارضون للمسلسل المصري أن العمل لا يقدم الوقائع الحقيقية، بل جاء لتزييف الوقائع وتشويه الخصوم السياسيين من خلال الدراما.

ودعا معارضون آخرون للعمل الدرامي إلى ضرورة الإشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.