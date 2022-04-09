السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسي روسي يحذر من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا

دبلوماسي روسي يحذر من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

حذّر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، من أن تؤدي الإجراءات الغربية الأخيرة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو.

العالم-روسيا

وقال أنطونوف لمجلة “نيوزويك” الأميركية: “الدول الغربية متورّطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية، حيث تواصل ضخّ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالي التحريض على المزيد من إراقة الدماء”.

وأضاف: “الغرب الذي يمدّ أوكرانيا بالسلاح يتصرف بشكل خطير واستفزازي وإنّ المعدات العسكرية المورّدة هدف مشروع للقوات المسلحة الروسية”.

وتابع: “هذه الأعمال الاستفزازية يمكن أن تقود الولايات المتحدة والاتحاد الروسي إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة”.

يُذكر أنّ أوكرانيا طلبت مؤخراً من دول حلف الناتو المزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية، من طائرات وآليات مصفّحة ومنظومات مضادة للطائرات.

بدوره حلف الناتو قال: الدول الأعضاء ستصغي إلى الحاجات التي ستطلبها أوكرانيا في هذا المجال وستناقش كيفية الاستجابة لها.

وفي سياق آخر حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن سلطات كييف تعد العدة لاستفزاز جديد في مدينة إربين شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف وفقًا لمعلومات مؤكدة، من أجل اتهام القوات الروسية بارتكاب مذابح مزعومة بحق المدنيين.

روابط ذات صلة

الرئيس الفنزويلي: الغرب يخوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها

واشنطن لا تتوقع استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي يحذر من 'انزلاق البلد نحو متاهات خطيرة'

الخارجية الايرانية تحدث قائمة عقوبات ضد اميركيين ضالعین في أعمال إرهابية

قائد القوة البحرية : لا مبرر لوجود قوات الدول غير الصديقة في المنطقة  

دبلوماسي روسي يحذر من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية مباشرة مع أمريكا

الأمم المتحدة: 6 ملايين صومالي سيواجهون"ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي"

بالخريطة.. تطورات اليوم الـ45 من الحرب الروسية في أوكرانيا