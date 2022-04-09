السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس: أى تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها

تونس: أى تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندى إن "استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية"، مشيرا إلى "الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في حال تعثر محتمل للعملية السياسية بها".

العالم - تونس

جاء ذلك خلال حديثه إلى سفراء مجموعة السّبع، وهي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة.

وتطرق الجرندي إلى "التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء"، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

ومازال تواجه ليبيا أزمة الحكومتين،ومع مرور أكثر من شهر على أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية، لكن لا تزال حكومة عبدالحميد الدبيبة تتمسك بالسلطة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية التونسي: بلادنا تدعم تكريس الاستقرار والأمن في ليبيا لتعزيز السلم في منطقتنا

وزير الخارجية التونسي: أمن و استقرار ليبيا ووحدتها مسائل محورية لبلادنا

وزير الخارجية التونسي: نعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-04-2022

شاهد بالفيديو.. القدس المحتلة تشهد توترا شديدا وسط تواجد كثيف لجنود الاحتلال

تحذير بشأن تجاهل علاج تسوس الأسنان لفترة طويلة

 أوزبكستان.. مرسوم رئاسي لخصخصة كبريات الشركات العامة في البلاد

عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: الكيان الصهيوني كان ولا يزال مصدر انعدام الأمن في المنطقة

تونس: أى تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها