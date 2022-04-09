تونس: أى تعثر للعملية السياسية فى ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها

العالم - تونس

جاء ذلك خلال حديثه إلى سفراء مجموعة السّبع، وهي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة.

وتطرق الجرندي إلى "التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء"، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

ومازال تواجه ليبيا أزمة الحكومتين،ومع مرور أكثر من شهر على أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية، لكن لا تزال حكومة عبدالحميد الدبيبة تتمسك بالسلطة.