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ليبيا.. لجنة الـ5+5 تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط

ليبيا.. لجنة الـ5+5 تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

طالب أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، اليوم السبت، بوقف تصدير النفط وتعليق الرحلات الجوية.

العالم - ليبيا

وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات"، وفقا للبيان.
كما أعلنت لجنة "5+5" في البيان تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.
وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".

وتعليقا على بيان لجنة "5+5"، قال مصدر من المجلس الرئاسي في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية أن رئيسه، محمد المنفي، "في إجازة عائلية باليونان وينأى بنفسه عن الخلاف الحاصل بين القيادة العامة والدبيبة بشأن أزمة قطع المرتبات".

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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ليبيا.. لجنة الـ5+5 تعلق أعمالها وتطالب بوقف تصدير النفط

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