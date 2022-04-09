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المقاومة تستهدف آليات وتجمعات الاحتلال في جنين بكمين محكم

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

وكأن القدر يريد لجنين ان تكون مهد المواجهة مع الاحتلال.. عشرات الاليات المصفحة والمحملة بعشرات ان لم يكن مئات الجنود الاسرائيليين اقتحمت المدينة الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لتعلن بدء عملية عسكرية في محيط جنين وفي قرية برقين.

العالم - فلسطين

واندلعت مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال داخل وفي محيط مخيم جنين، حيث توجهت قوات عسكرية كبيرة إلى محيط منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب، وطالبوا والده العقيد المتقاعد فتحي حازم وباقي أفراد عائلته بتسليم أنفسهم، واخذت قوات الاحتلال مقاسات المنزل بهدف هدمه

كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهادي الاسلامي قالت أن مقاوميها استهدفوا آليات وتجمعات قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة لمنعهم من اقتحام منزل والد رعد حازم.

واضافت ان مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم مباشرةً. مؤكدة إيقاع عدد من الإصابات في صفوفهم وهو ما اعترف به الاعلام العبري فيما بثت مشاهد لمروحيات عسكرية اسرائيلية تنقل الجنود المصابين من جنين.

كما اشار اعلام الاحتلال الى انسحاب جزء من الجنود الاسرائيليين من المخيم دون القبض على والد منفذ عملـية تل أبيب. واعلنت كتيبة جنين استشهاد القائد الميداني للكتيبة احمد السعدي واصابة اخرين بعضهم في حالة حرجة.

الاقتحامات الاسرائيلية الاخيرة تاتي بعد عمليات الاسود المنفردة في الضفة الغربية والتي استهدفت عمق كيان الاحتلال وسلبت الراحة من عيون جنوده ومستوطنيه، ووجهت صفعة قوية لمنظومة أمن الاحتلال الذي سارع إلى استدعاء آلاف الجنود من مختلف وحدات النخبة ورفعت حالة الاستنفار الى القصوى ظنا منه انه يستطيع إحباط العملية التالية.

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