أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص يصل بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية

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الفريق وصل يوم أمس السبت، في رحلة وصفت بأنّها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.

وانطلق 3 رجال أعمال ورائد فضاء سابق، أمس الجمعة، في صاروخ "سبايس أكس" في أول مهمة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيمضون فترةً تزيد على أسبوع.

وانطلق الصاروخ عند الساعة 11:17 صباحاً بالتوقيت المحلي (15:17 بتوقيت غرينتش)، من مركز كينيدي للفضاء في كاب كانافيرال، الواقعة في ولاية فلوريدا، جنوبي شرقي الولايات المتحدة.

هذه المرة، تنظم شركة "أكسيوم سبايس" الرحلة بالتعاون مع "سبايس أكس" و"ناسا"، التي تتقاضى أموالاً في مقابل استخدام محطتها.

ويقود المهمة المسماة "Ax-1" الأميركي الإسباني مايكل لوبيث-أليغريا، وهو رائد فضاء سابق زار محطة الفضاء الدولية من قبل.

ودفع كلٌّ من أعضاء الطاقم الـ3 الآخرين عشرات ملايين الدولارات لكلٍّ منهم للاستفادة من هذه التجربة. ويشغل دور الطيار، الأميركي لاري كونور، الذي يرأس شركة عقارية.

وفي العام الماضي، أرسلت روسيا طاقمَ تصويرٍ سينمائيٍّ إلى هذه المحطة المدارية، ثم نقلت مليارديراً يابانياً إليها، وتم نقل أفراد طواقم هذه المهمات بواسطة صواريخ "سويوز"، برفقة رواد فضاء محترفين.

وقال مدير وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين تعقيباً على الرحلة: "لن نترك هذه النافذة من السياحة الفضائية للأميركيين. نحن مستعدّون للقتال من أجلها".