ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار غاز بمنزل في الجزائر إلى 10 قتلى و17 مصابا

العالم - حوادث

وأوضح الرائد علي دحمان رابح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية أن 7 أشخاص قد لقوا حتفهم بعين المكان في حين لفظ 3 آخرون أنفاسهم الأخيرة بمستشفى لخضر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج كما تم تسجيل 17جريحا كانوا بمحيط الحادث تلقى 15 منهم الرعاية اللازمة بذات الهيكل الصحي و غادروه و لم يتبق سوى جريحان (2) تحت المراقبة الطبية .

وتعود أسباب الانفجار الذي هز هذه البناية العائلية المكونة من 3 طوابق إلى تسرب للغاز أدى كذلك إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

للتذكير فقد سارعت السلطات المحلية إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة عملية الإنقاذ مع تفعيل مخطط التدخل السريع من خلال تسخير كل الوسائل البشرية و المادية للتكفل بالمصابين وعائلاتهم و حماية الممتلكات.