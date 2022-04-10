'القدس الدولية': المدينة المقدسة تخوض معركة وجود في باب العامود

العالم - فلسطين

وأضافت في بيان لها، أن الانتهاكات الإسرائيلية تضع أمام الفلسطينيين فرصة لتكبيد الاحتلال خسائر فادحة، ودفعه إلى التراجع، وتسجيل المزيد من الانتصارات.



ودعت المؤسسة أهالي القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، إلى الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى للتصدي لمقتحميه، ومنعهم من تنفيذ غاياتهم، وتكثيف العمليات ضد الاحتلال، وإشعال المواجهات في مختلف المناطق الفلسطينية، وتدخُّل المقاومة الفلسطينية بطريقتها المناسبة.



وطالبت "القدس الدولية" الشعوب العربية والإسلامية، بـ"الانخراط في فعاليات مستمرة نصرةً للقدس والأقصى، ومواصلة رفضها للتطبيع المخزي الذي تحول إلى تحالفٍ مع المحتل ضد القدس والأقصى، مع استثمار فرصة رمضان وتجمع المسلمين في المساجد لتنفيذ الفعاليات".



يشار إلى أن منظمات صهيونية دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح القرابين في ساحاته، في ذكرى ما يسمى "عيد الفصح اليهودي"، من 15-22 من نيسان/أبريل الجاري، والتي توافق الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.