رئيس وزراء استراليا يدعو لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل

العالم - أسيا و الباسفيك

وتكافح حكومة موريسون المحافظة لجذب الناخبين الأستراليين البالغ عددهم 17 مليونا، بعد أن وضعتها استطلاعات الرأي وراء حزب العمال المعارض على الرغم من قيادتها لاقتصاد منتعش مع معدل بطالة هو الأكثر انخفاضا في السنوات الـ13 الماضية بنسبة 4 بالمائة.

وقال موريسون مؤتمر صحافي اليوم الأحد: "هذه الانتخابات تتعلق بكم، لا بأآخرين. إنها تتعلق ببلدنا ومستقبلها".

وأضاف: "أعرف أن الأستراليين مروا بأوقات عصيبة للغاية. وأعرف أيضا أن أستراليا ستواصل مواجهة تحديات صعبة جدا في السنوات المقبلة".

ويسعى حزب العمال المعارض بقيادة السياسي المخضرم أنتوني ألبانيز لإنهاء قرابة عقد من حكم الحزب الليبرالي الوطني في أستراليا.