5 آلاف حاج حصة الكويت.. ولا رد حول عمرة 'البدون'

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الأنباء"، عن مصادر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، قولها إن الوزارة تقوم بالتنسيق باستمرار مع السلطات في المملكة العربية السعودية حول أعداد الحجاج هذا العام من الكويت.

وتوقعت أن يكون عدد حجاج بيت الله الحرام من الكويت هذا العام قرابة 5000 حاج، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الرقم "ليس عدداً نهائياً".

وأضافت: "سيتواصل التنسيق مع حكومة المملكة حول الأعداد الرسمية التي سيسمح لها بالحج من الكويت هذا العام والتي كانت قبل الأزمة تزيد على 8000 حاج سنوياً".

فيما نقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن مصادر مسؤولة بالوزارة الكويتية، قولها: "ننتظر خطاباً من السلطات السعودية ممثلة بوزارة الحج؛ لتحديد عدد الحجاج".

وعلى صعيد متصل، أكدت الصحيفة نقلاً عن المصادر، أن وزارة الأوقاف لم تتلقَّ أي رد بخصوص تمكين البدون من أداء العمرة، و"لم يأتها لا رفض ولا موافقة على الموضوع".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أنها قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج.

ويشترط أداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.