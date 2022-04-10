توقعات بموسم حرائق مبكر في سوريا بدءا من نيسان

العالم - سوريا

والمديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت بارتفاع حرارة وانخفاض الهطل المطري في الفترة الممتدة بين نيسان وحزيران مما يؤدي لجفاف يؤثر على الغطاء النباتي، مضيفةً أن هذا الجفاف من أهم مؤشرات الحرائق التي تراقبها منصة الغابات ومراقبة الحرائق.

ونوهت قرموق إلى وجود نوعين من التحذير (متوسط) قابل للسيطرة و(شديد) تكون فيه إدارة الحريق صعبة نوعاُ ما، مشيرة ً إلى أن التحذير يفيد في آلية التدخل للسيطرة على الحريق.

وأكدت قرموقة أن التعاطي مع موضوع التحذير بدأ العام الماضي حيث تم تنبيه أفواج الإطفاء ومديريات الحراج، وسكان الغابة، وجوار الغابة لما لهذه الأطراف من دور في الجاهزية الكاملة لموضوع حمايات الغابات والحرائق.

تجدر الإشارة إلى أن الغابات السورية شهدت العديد من الحرائق في السنوات الماضية ما أدى إلى خسائر كبيرة في الغطاء النباتي في العديد من المحافظات.