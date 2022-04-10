الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

توقعات بموسم حرائق مبكر في سوريا بدءا من نيسان

توقعات بموسم حرائق مبكر في سوريا بدءا من نيسان
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

‏حذرت مديرة منصة الغابات ومراقبة الحرائق بسوريا “روزا قرموقة” من موسم حرائق مبكر في الغابات السورية، المؤشرات بشكل أساسي تعتمد على الطقس.

العالم - سوريا

والمديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت بارتفاع حرارة وانخفاض الهطل المطري في الفترة الممتدة بين نيسان وحزيران مما يؤدي لجفاف يؤثر على الغطاء النباتي، مضيفةً أن هذا الجفاف من أهم مؤشرات الحرائق التي تراقبها منصة الغابات ومراقبة الحرائق.

ونوهت قرموق إلى وجود نوعين من التحذير (متوسط) قابل للسيطرة و(شديد) تكون فيه إدارة الحريق صعبة نوعاُ ما، مشيرة ً إلى أن التحذير يفيد في آلية التدخل للسيطرة على الحريق.

وأكدت قرموقة أن التعاطي مع موضوع التحذير بدأ العام الماضي حيث تم تنبيه أفواج الإطفاء ومديريات الحراج، وسكان الغابة، وجوار الغابة لما لهذه الأطراف من دور في الجاهزية الكاملة لموضوع حمايات الغابات والحرائق.

تجدر الإشارة إلى أن الغابات السورية شهدت العديد من الحرائق في السنوات الماضية ما أدى إلى خسائر كبيرة في الغطاء النباتي في العديد من المحافظات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إخماد 4 حرائق نشبت في مواقع مختلفة في درعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان..عضو بالسيادي يعلن اتفاقا وشيكا لحل أزمة بلاده السياسية

الصين مستاءة بشدة من مخاوف أمريكا بشأن سياستها للوقاية من كورونا

اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي

اذا لم تستح فاصنع ما شئت 

حكومة بينيت تواجه خطر الانشقاقات والهجمات الفلسطينية

لماذا نصاب بالصداع بعد الإفطار في شهر رمضان؟!