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صنعاء تفرج عن 40 من المنضمين إلى صفوف المرتزقة

صنعاء تفرج عن 40 من المنضمين إلى صفوف المرتزقة
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

جرى أمس السبت بصنعاء، الافراج عن 40 من المنضمين إلى صفوف المرتزقة والذين تم القبض عليهم في عدد من النقاط في مناطق ومحافظات مختلفة.

العالم - اليمن

وخلال عملية الإفراج التي جرت بحضور نائبي مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد حسين هاشم والعميد الركن محمد زهرة، أشار مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة إلى أن عملية الافراج تاتي ترجمة لتوجيهات قائد أنصارالله "السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي" ورئيس المجلس السياسي الأعلى "مهدي المشاط"، لإعطائهم فرصة لمراجعة النفس خاصة بعد أن اتضحت للمفرج عنهم حقيقة العدوان وأنهم وقعوا ضحية التغرير والدعاية الكاذبة للعدوان ومرتزقته.

وحث العميد أبو حليقة المفرج عنهم إلى استغلال هذه الفرصة التي منحت لهم وأن لا يعودوا إلى طريق الخطأ.

من جهتهم عبر المفرج عنهم عن شكرهم وامتنانهم لقائد أنصارالله و رئيس المجلس السياسي ولما لمسوه من حسن المعاملة والتي تجسد عظمة النهج القويم للمسيرة القرآنية والتي سيقتدون بها في حياتهم.

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