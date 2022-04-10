تجدد الاقتتال بين إرهابيين مدعومين من تركيا غرب رأس العين في الحسكة

العالم - سوريا

وحسب "سانا"ذكرت مصادر أهلية أن “اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى الفرقة 20 و فرقة الحمزة المدعومين من قوات الاحتلال التركي في قرية مختلة غرب مدينة رأس العين بسبب خلافات بينهم حول السيطرة على طرق التهريب باتجاه الأراضي التركية وعلى أملاك المدنيين الذين هجروهم من المنطقة”.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات أدت إلى إصابة عدد من الإرهابيين ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي في السابع من الشهر الجاري جراء اقتتال بينهم بالأسلحة الرشاشة وقواذف (آر بي جي) داخل مدينة رأس العين أيضاً.