الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تجدد الاقتتال بين إرهابيين مدعومين من تركيا غرب رأس العين في الحسكة

تجدد الاقتتال بين إرهابيين مدعومين من تركيا غرب رأس العين في الحسكة
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

تجدد الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها قوات الاحتلال التركي غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

العالم - سوريا

وحسب "سانا"ذكرت مصادر أهلية أن “اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى الفرقة 20 و فرقة الحمزة المدعومين من قوات الاحتلال التركي في قرية مختلة غرب مدينة رأس العين بسبب خلافات بينهم حول السيطرة على طرق التهريب باتجاه الأراضي التركية وعلى أملاك المدنيين الذين هجروهم من المنطقة”.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات أدت إلى إصابة عدد من الإرهابيين ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي في السابع من الشهر الجاري جراء اقتتال بينهم بالأسلحة الرشاشة وقواذف (آر بي جي) داخل مدينة رأس العين أيضاً.

روابط ذات صلة

العراق يدعو لتفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا 'قسد'

"قسد" تحاول لحرمان آلاف الأسر من الخبز في مدينة الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-04-2022

بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا

عبداللهيان: سنواصل مسار الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق جيد

مسؤول: ايران قامت بتوطين التكنولوجيا النووية وتسعى لتطويرها

قاليباف: المفاوضات النووية يجب ان تؤدي الى مصالح اقتصادية مضمونة وملموسة

كمالوندي: بناء المحطات النووية جزء ضروري من حاجات البلاد