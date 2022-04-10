العدوان السعودي يرتكب 108 خروقات للهدنة خلال 24 ساعة

العالم - اليمن

وأكد مصدر عسكري يمني، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح المصدر إلى أن خروقات العدوان تمثلت في 76 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات الجوف وحجة وصعدة والبيضاء وما وراء الحدود، فيما شن الطيران الاستطلاعي ثلاث غارات على منطقة البرح بمحافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية، في رأس جبل الطعز بمنطقة العكد بمحافظة مأرب، ونفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصلو بتعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد ثمان عمليات قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، حيث استهدف المرتزقة بصاروخ موجه مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد بمأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف من قبل مرتزقة العدوان، منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في قرية الزور بصرواح وملعا والبلق الشرقي بمأرب، وتباب العلامة والروقي والكمب في نجران وجيزان.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 21 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والجوف وصعدة وحدة وتعز والضالع.