ايران: 2894 إصابة و 39 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 2894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 191 ألفا و 643 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 384 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1558 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 918 ألفا و 860 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 39 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 140 ألفا و 616 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 77 ألفا و 522 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 156 ألفا و 201 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و 533 ألفا و 4574 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 147 مليونا و 767 ألفا و 297 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 50 مليونا و 20 ألفا و 619 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 34 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 69 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 291 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 54 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).