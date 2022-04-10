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فرنسا: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%

فرنسا: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%
الأحد ١٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.

العالم -أوروبا

من جهة ثانية، صوت المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور، وكذلك زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، التي تترشح للرئاسة للمرة الثالثة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأدلى زمور بصوته في مركز الاقتراع في صالة للألعاب الرياضية بالدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما أدلت مارين لوبان بصوتها في مركز اقتراع في بلدة هينين بومونت في شمال فرنسا، في حين كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون آخر مرشح يصوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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