توقعات بفوز ماكرون في الانتخابات الفرنسية

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وقال ابودياب منذ ذهاب ژاك شيراك في 2007، يتم التصويت في فرنسا ليس علی أساس القناعة بل علی أساس حذف الاخرين وحصل ذلك مع هالند وساركوزي وماكرون وسيحصل هذه المرة لأن الخيار بين ماكرون وبين مارين لوبان.

وأكد ان حظوظ ماكرون في الفوز بالانتخابات لاتأتي ضرورة من قوته، بل تأت من خوف الناخب من الاخرين وعدم الثقة بهم.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على ٪20.1 من الأصوات.

وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل 2022.

وتوقع الباحث السياسي ماجد نعمة فوز ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مستشهداً بمقولة أحد مرشحي الانتخابات الذي قال:"اذا وضعنا حماراً امام مارين لوبان، فسيفوز الحمار في الانتخابات".

وأكد ان الجولة الثانية ستشهد منافسة حامية بين ماكرون ولوبان، موضحاً ان استطلاعات الرأي تبين ان 30 بالمئة من المصوتين لجان ميلونشون سوف يدلون بصوتهم لمارين لوبان رغم ان ميلونشون أكد للمصوتين له ضرورة عدم التصويت للوبان.

وتوقع نعمة ان تستخدم لوبان فضيحة المكاتب الاميركية لتخريب سمعة ماكرون، فقد قامت مكاتب اميركية بدعم ماكرون في الانتخابات السابقة مجاناً ثم كافأهم ماكرون بعقود تبلغ مليار دولار.

ورأت الباحثة في الشؤون الدولية هدی رزق ان أصوات الفرنسيين تشتت في هذه الانتخابات فلو ان قوی اليسار تجمعوا مع بعضهم ودعموا بيلونشون لكان اليوم الصراع والتنافس بين ماكرون وبيلونشون.

وأكدت ان عدم تأهل بيلونشون الی الجولة الثانية، هي خطوة لصالح ماكرون، فقد أعلن الاشتراكيون والخضر انهم سيغيرون أصواتهم لصالح ماكرون.



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