وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الافغاني

العالم - ايران

وافاد مراسلنا ان المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية قدم احتجاجه الشديد للقائم بالأعمال الأفغاني بعد استدعائه الى مقر وزارة الخارجية وذلك في اعقاب التجمعات امام السفارة الايرانية لدى افغانستان والقنصلية العامة الايرانية في ولاية هرات، معلنا أن الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية في أفغانستان قد أوقفت أنشطتها حتى اشعار آخر.

وذكر المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية، مسؤولية الحكومات في توفير أمن البعثات الدبلوماسية، داعيا القائم بالاعمال الافغاني إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين على بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعلن الدبلوماسي الايراني ان الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية في أفغانستان قد أوقفت أنشطتها حتى اشعار آخر من أجل منح الخارجية الأفغانية الضمانات اللازمة لتوفير اجواء أمنة للبعثات الايرانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قال تعليقا على التجمع أمام سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كابول والقنصلية العامة في هرات، ان المسؤولية المؤكدة التي تقع على عاتق الهيئة الحاكمة في افغانستان في الحفاظ على أمن وحماية الأماكن الدبلوماسية،

واكد على ضرورة توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات الجمهورية الإسلامية الايرانية في هرات وسائر المدن الافغانية، محذرا من مخططات المتآمرين ومن يضمرون السوء لايران وافغانستان.