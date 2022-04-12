قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك 

العالم - خاص بالعالم

مترو الأنفاق الواقع في الجادة الرابعة في حي سانسيت بارك بمدينة بروكلين كان مسرحا لاطلاق نار عند الثامنة والنصف صباحا نفذه شخص يرتدي قناعا عازلا للغاز وسترة برتقالية اللون بحسب الشرطة، حيث قام بإطلاق النار داخل المحطة واستخدم قنبلة دخانية كانت بحوزته.

التقارير أفادت بان عددا من المواطنين قتل وأصيب آخرون خمسة منهم داخل محطة المترو مضيفة أن اثنين على الاقل من المصابين حالتهم حرجة، فيما أعلنت الشرطة أن المنفذ تمكن من الهرب بعد الهجوم وأن عددا كبيرا من القوات الامنية تجري عملية بحث مكثف عنه في المنطقة مسبعدة وجود مساعدين له.

وفي وقت انتشرت قوات الشرطة بكثافة في مكان الحادث، تضاربت المعلومات حول العثور على عبوات ناسفة، حيث نفت الشرطة بداية وجود أي عبوات ناسفة، عادت لتعلن انها عثرت على عبوات ناسفة لم تنفجر في محيط محطة قطارات بروكلين، مضيفة أنها تجري عملية بحث دقيق لكل المحطات والقطارات في المدينة للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

هذا الحادث يعيد إلى الواجهة قضية السلاح المنتشر بكثافة بين الاميركيين والذي يودي بحياة الأميركيين بشكل يومي، حيث تشير الأرقام إلى ان الربع الأول من العام الحالي سجل296 عملية اطلاق النار في نيويورك في ارتفاع بحوالي 40 عملية اطلاق نار عن الربع الاول من العام الماضي الذي سجل نحو عشرة عمليات اطلاق نار اسبوعيا على مساحة الولايات المتحدة

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