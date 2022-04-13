شاهد: مواقع التواصل تصف المطبعة عهدية أحمد بالـ'خائنة'

العالم - فلسطين

وقدمت عهدية أحمد في هذا الفيديو هدية أحضرتها من بلادها إلى تل أبيب.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التطبيع والمطبعين، منتقدين بشدة الإعلامية البحرينية المطبعة التي غالت في مدحها للاحتلال.

وجاء في تغريدة علی صفحة "سعوديون مع الاقصى": "في الوقت الذي تُراق فيه دماء الفلسطينيين يومياً، وتشهد القدس موجة اعتقالات يومية، وتتعرّض جنين لهحمات واقتحامات تقوم هذه الإعلامية البحرينية المطبّعة الخائنة عهدية أحمد بزيارة "تل أبيب" وتقديم الهدايا للصـهــاينة!".

وكتب "فهد الغفيلي":"مع كل موجة عمليات ومقـاومــة فلسطينية يتلاهث المطبّعون الصغار والأذلاء للكيان المحتل يساندونه معنوياً ويقدمون له الهدايا، في خطوة تؤكد انسلاخهم عن هويتهم وإنسانيتهم، كما فعلت هذه الإعلامية البحرينية المطبّعة عهدية أحمد".

اما "يوسف الجمري" فقد غرد كاتباً:"في الوقت الذي تشكر فيه المطبعة عهدية أحمد الناطق باسم جيش الحرب الاسرائيلي وتدعي ان الاحتلال يكرم المرأة وتشكر الجيش.. اعدم الاحتلال بدم بارد المرأة الفلسطينية الأم لستة اطفال ايتام، غادة السباتين واعدمت بدم بارد الشابة مها زعيتري بالقرب من المسجد الابراهيمي".