تحريض ضد الفلسطينيين في الإعلام الصهيوني

العالم – غياهب الكيان

كما بحث برنامج "غياهب الكيان"، ما يعيشه الصهاينة حالا من الرعب والذعر خوفا من عمليات المقاومين الفلسطينيين وما زال الكثيرون ممن شهدوا هذه الهجمات في حال صدمة وعدم يقين من نجاتهم في المرة المقبلة.

وحول تفسير الرعب الذي يستوطن الكيان من استنفار امني وسقوط استخباري وتخبط سياسي أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان ما يجري اليوم بداخل الكيان الصهيوني هو أمر استثنائي على مستوى قراءة الجمهور الاسرائيلي وتفاعله مع الأحداث، لان مستوى العمليات وعمق العمليات التي حصلت هزت الثقة أولا بالمؤسسات الأمنية الاسررائيلية وبالحكومة الصهيونية.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، موضوع حال الخوف والذعر ولدت عند الصهاينة أمراضا نفسية بدأ يعانيها كثيرلرون وعليه فقد دفعت طلبات المطالبين بعلاج نفسي بعد صدماتهم من تزايد عمليات المقاومين الفلسطينيين.

ويلقي البرنامج الضوء على الذعر والخوف وصل حتى الى جنود جيش الاحتلال الذين تم فرض قيود على تنقلهم في أنحاء فلسطين المحتلة لاسيما في المناطق الفلسطينية أو قربها.

ويبحث البرنامج في حيازة المجتمع الصهيوني للسلاح، فبعد فقدانهم امنهم الشخصي وتراجع ثقتهم بحماية قوات الاحتلال لهم من هجمات المقاومين الفلسطينيين بدأ الصهاينة بالحصول على رخص لاقتناء سلاح شخصي لتأمين حمايتهم الشخصية.

كما يسلط البرنامج الضوء على حملات التحريض العنصر الصهيوني على الفلسطينيين ارتفعت بنسب كبيرة في الكيان حيث بدأت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاسرائيلية في اطلاق تهديدات للفلسطينيين.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " غياهب الكيان "نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

https://www.alalam.ir/news/6129523