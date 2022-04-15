تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية 'الشهید ستاري' الجوية

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تفقد العميد واحدي للاقسام المختلفة في هذه الجامعة حيث تم تدشين قسم العلوم والابحاث وكذلك قسم الطائرات المسيرة.

واكد قائد القوة الجوية في كلمة القاها امام قادة وكوادر هذه الجامعة ضرورة إعداد كوادر متخصصة بمستوى مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الاعداء يخشون مأسسة النهج الثوري بين افراد مجتمعنا.

وتابع العميد واحدي: ان الاولوية لدى جامعة القوة الجوية هي تطوير وارتقاء القدرات العلمية على قاعدة الاعتماد على الذات وعدم الحاجة الى الخارج لأننا نمتلك شبابا زاخرين بالجهد والنشاط والقدرات العلمية في مجتمعنا حيث يستطيع كل منهم ان يكون ذراعا قوية في مجال حيازة العلوم والمعرفة التخصصية.