الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية 'الشهید ستاري' الجوية

تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية 'الشهید ستاري' الجوية
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

رعى قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حميد واحدي مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تفقد العميد واحدي للاقسام المختلفة في هذه الجامعة حيث تم تدشين قسم العلوم والابحاث وكذلك قسم الطائرات المسيرة.

واكد قائد القوة الجوية في كلمة القاها امام قادة وكوادر هذه الجامعة ضرورة إعداد كوادر متخصصة بمستوى مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الاعداء يخشون مأسسة النهج الثوري بين افراد مجتمعنا.

وتابع العميد واحدي: ان الاولوية لدى جامعة القوة الجوية هي تطوير وارتقاء القدرات العلمية على قاعدة الاعتماد على الذات وعدم الحاجة الى الخارج لأننا نمتلك شبابا زاخرين بالجهد والنشاط والقدرات العلمية في مجتمعنا حيث يستطيع كل منهم ان يكون ذراعا قوية في مجال حيازة العلوم والمعرفة التخصصية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

متحدث الحكومة يعلن عن حكم محكمة التحكيم الدولية لصالح إيران

ايران: الذرية الدولية لايمكنها الوصول الى ذاكرة تخزين الكاميرات في نطنز

العميد قاآني : ندعم اي مجموعة في العالم تقارع الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..مواقع التواصل تدعو الى انتفاضة شاملة بوجه الإحتلال

دير شبيغل تشرح أسباب تاريخية لإعتماد ألمانيا على موارد الطاقة الروسية

تدشين قسم الطائرات المسيرة في كلية 'الشهید ستاري' الجوية

استشهاد فتى فلسطيني متاثرا برصاص الاحتلال

البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا

العراق.. امتداد تعلن عن مبادرة لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر