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إجلاء 10 أطفال روس من سوريا

إجلاء 10 أطفال روس من سوريا
الجمعة ١٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل الروسية عن إعادة 10 أطفال روس من سوريا، كانوا في مخيم روج للنازحين.

العالم-سوريا

وهبطت طائرة للقوات الجوية الفضائية الروسية، على متنها الأطفال في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو ليلة الخميس.

وأوضح المكتب الصحفي أن موظفي جهاز المفوضة لحقوق الطفل أعادوا إلى روسيا 6 أولاد و4 بنات، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة.

ومن المتوقع أن يخضع الأطفال للفحوصات الطبية بموسكو، ثم سيتم نقلهم إلى أهاليهم أو عائلاتهم الجديدة بمختلف المناطق الروسية.

وأكدت مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أن العمل على البحث عن الأطفال الروس وإعادتهم إلى روسيا مستمر.

يذكر أن عملية إعادة الأطفال الروس الذين توجه آباؤهم وأمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، بما فيها جماعات إرهابية مثل "داعش" وغيره، مستمرة منذ عام 2017.

وفي فبراير الماضي عاد إلى روسيا 14 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، كان 5 منهم في دمشق و9 في مخيمات النازحين شرقي الفرات.

المصدر: نوفوستي

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