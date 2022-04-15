الاحتلال يدنس الأقصى ويتسبب بوقوع مئات المصابين والمعتقلين

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هذه الجرائم حصدت ردود فعل في الداخل الفلسطينيي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. فقد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اقتحام الاقصى بمثابة إعلان حرب وتطورا تطورا خطيرا وتدنيسا للمقدسات؛ وطالبت الجهات الدولية بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأقصى.

كما قالت الخارجية الفلسطينية إن ما تعرض له الأقصى يكشف حقيقة نوايا الاحتلال لفرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى وتقسيمه.

واتهمت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالكذب بشأن الحفاظ على الوضع القائم.

وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من ان استباحة المسجد الأقصى يدفع باتجاه حرب دينية.

وقالت الوزارة ان ما قامت به حكومة الاحتلال يأتي تنفيذا لرؤاها الاستيطانية الهادفة للسيطرة على الأقصى.

الفصائل الفلسطينية دانت اقتحام الاقتصى والاعتداء على المصلين. ودعت جميع الفلسطينيين للوقوف إلى جانب المقدسيين وإسنادهم.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ إن قرار الشعب الفلسطيني هو الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته مهما كان الثمن.

من جهتها قالت حركة الجهاد الاسلامي ان الاعتداء على المصلين جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنها وحذرته من مواجهة قريبة وصعبة ما لم يكف يده عن الأقصى.

وتساءل القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش؛ عن دور منظمة التعاون الإسلامي وعلماء الأمة من العدوان المستمر على القدس.

بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى وحدة ميدانية كبيرة وإشعال النار في وجه الاحتلال على امتداد فلسطين.

كما أدانت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين اقتحام الأقصى، ودعت إلى تدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي.

أما في سياق ردود الفعل الخارجية؛ أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاعتداء الصهيوني الصارخ على الأماكن المقدسة الفلسطينية والاعتداء على الصائمين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وحذر من استمرار الممارسات الوحشية والإرهابية للمحتلين في القدس وفلسطين المحتلة.

وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الأردنية بشدة اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

كما عبرت الخارجية الصينية عن قلقها بشأن الخسائر المدنية، وطالبت جميع الأطراف المعنية بممارسة الهدوء وضبط النفس لمنع التصعيد وخروج الوضع عن السيطرة.

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش جدد التأكيد على ضرورة ممارسة القوات الإسرائيلية لأقصى درجات ضبط النفس. وأشار دوجاريك إلى أنه يجب التحقيق بسرعة وبشكل شامل في كل حالة استخدام للقوة.

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