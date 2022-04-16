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ماريوبول تشتعل بحرب الشوارع وروسيا تحذر أمريكا من العواقب

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

معارك شوارع مستمرة تشهدها مدينة ماريوبول، بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية مشيرة الى استخدام روسيا وللمرة الأولى منذ بدء غزوها قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة المدينة الساحلية المحاصرة. 

العالم - خاص بالعالم

موسكو حذرت من أنها ستكثف الهجمات الصاروخية على كييف ردا على ما قالت إنها طلعات جوية عابرة للحدود.

واعلنت سلطات إقليمية روسية أن أكثر من عشرين مبنى ومدرسة تعرضت لأضرار نتيجة القصف الأوكراني لقرية روسية في منطقة بيلجورود.

وذلك غداة غرق الطراد 'موسكفا' في البحر الأسود بحسب اوكرانيا التي قالت إن قصفا روسيا استهدف ليلا مصنعا في منطقة كييف لتصنيع صواريخ نبتون استخدمها الجيش الأوكراني لضرب الطراد الروسي موسكفا.

واشاد الرئيس الاوكراني بقواته التي اظهرت أن بوسع السفن الحربية الروسية الإبحار حتى لو كانت في القاع في إشارة ساخرة إلى تدمير الطراد 'موسكفا' وذلك خلال كلمة له بمناسبة مرور خمسين يوما على على اندلاع الحرب.

من جانب آخر جرت عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب الروس والأوكرانيين في منطقة خيرسون التي تخضع جزئيا للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا. وأوضحت القيادة الروسية في المنطقة أن العملية شملت أربعة أسرى اوكرانيين لدى الجيش الروسي مقابل خمسة من الروس.

بدورها حذرت روسيا، الولايات المتحدة من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا. وقالت صحيفة واشنطن بوست ان روسيا دعت في مذكرة دبلوماسية لواشنطن، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى ما اسمته بوقف التسليح غير المسؤول لأوكراني.

وكانت مناقشات سابقة بشأن توريد طائرات ميغ 29- التي تستخدمها بولندا وبلغاريا أيضا- توقفت لأن هذه الخطط كانت محفوفة بمخاطر زيادة التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

كذلك حذرت الخارجية الروسية من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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